Ex viola, lo Spezia comunica il divorzio dal ds Stefano Melissano
Un ex dirigente della Fiorentina si è appena svincolato. Si tratta di Stefano Melissano, che dopo una stagione trascorsa a Firenze nel 2021-2022 era tornato allo Spezia dove aveva già lavorato dal 2019 al 2021. Proprio stamani il club bianconero ha comunicato il divorzio da Melissano, che quindi non è più direttore sportivo degli aquilotti. Si chiude qui la sua avventura pluriennale in Liguria.
Il comunicato ufficiale dello Spazia
Ecco la nota diffusa dallo Spezia: "Spezia Calcio comunica l’interruzione del rapporto lavorativo con il Direttore Sportivo Stefano Melissano. La decisione è maturata in un clima di rispetto reciproco e piena consapevolezza: i risultati conseguiti sono stati al di sotto delle aspettative e si rende necessario intraprendere un nuovo percorso. Il Presidente Charlie Stillitano ringrazia Stefano Melissano per gli anni trascorsi insieme allo Spezia Calcio, augurandogli le migliori fortune umane e professionali".
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