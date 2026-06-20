Zaniolo e l'accordo con l'Udinese da trovare: è una pazza idea della Lazio
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Non è ancora chiaro quale sia il futuro di Nicolò Zaniolo. A pochi giorni dal suo riscatto ufficiale da parte dell'Udinese, il calciatore continua a non trovare l'accordo sull'ingaggio chiesto ai friulani che per questo, se non dovessero sbloccarsi le trattative, valuterebbero anche la cessione immediata del fantasista ex Fiorentina.
A fare qualche pensiero sul talento sbocciato nella Roma è stata in queste ore la sua acerrima nemica, vale a dire la Lazio. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il classe '99 è nelle idee dei biancocelesti che però, prima di provare eventualmente ad affondare il colpo, devono liberare un slot in rosa e fare molta attenzione alla propria situazione finanziaria.
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