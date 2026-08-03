Como-Chelsea, accordo raggiunto su Chalobah. Kean in stand-by?
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In attesa di capire se potrà poi portare a Como Moise Kean, il club lariano ha definito col Chelsea la trattativa per il difensore Trevoh Chalobah. Un acquisto a titolo definitivo che comporterà un grande esborso economico (dopo quello per Paz) per il Como che ha trovato l'accordo con il Chelsea per una parte fissa di 30 milioni di euro, a cui aggiungerne ulteriori 3 di bonus. Il giocatore, che aveva già dato il proprio ok, arriverà in Italia fra mercoledì sera e giovedì mattina per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto.
Kean in stand-by?
Vedremo se questo ulteriore acquisto importante economicamente porterà il Como a riflettere ulteriormente sull'investimento altrettanto importante su Moise Kean.
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