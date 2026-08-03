Joao Mario è un nuovo giocatore della Fiorentina: c'è l'annuncio
Dopo le visite mediche di questa mattina e la firma sul contratto, Joao Mario è un nuovo giocatore della Fiorentina. C'è l'annuncio del club viola:
"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto d'opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joao Mario Neto Lopes dalla Juventus F.C.
Joao Mario, nato a Sao Joao de Madeira (Portogallo) il 3 gennaio 2000, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Porto, ha successivamente collezionato, con la maglia dei Dragões, 181 presenze segnando 5 gol e fornendo 26 assist tra Campionato Portoghese, Champions League, Europa League e Mondiale per Club, vincendo 2 Campionati Portoghesi, 4 Coppe del Portogallo, 1 Coppa di Lega Portoghese e 3 Supercoppe Portoghesi. In Italia ha vestito le maglie di Juventus e Bologna disputando 20 gare in Serie A e segnando un gol con la maglia rossoblu.
Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, indossato in 3 occasioni la maglia della Nazionale maggiore portoghese".
Le cifre dell'operazione
Joao Mario arriva in prestito oneroso di 1 milioni con diritto di riscatto per ulteriori 9.
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