Bonanni su Kean: "Non lo vedo come titolare dell'Italia: ha grossi limiti"

Ospite di Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, è stato l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni. Di seguito riportiamo le sue parole, partendo dalle prime impressioni della nuova Italia di Mancini e sul ruolo dell'ex Fiorentina Moise Kean nello schieramento di partenza nell'ultima sfida contro il Belgio: "Noi siamo una nazione esigente sul calcio, ma come campionato e come Nazionale non possiamo più pretendere il calcio che vedevamo fino a quindici anni fa. Ai giovani ripeto che va dato tempo e penso che servirebbe una riforma che possa mettere i club nella posizione di comprare meno stranieri possibile. Basti guardare il Brasile, che ha introdotto una riforma che porterà le squadre del campionato ad avere massimo cinque stranieri".

La scelta di Kean esterno l'ha convinta?

"Non lo vedo nemmeno come portenziale titolare della nostra Nazionale in questo momento. Sulla posizione di esterno credo che Mancini abbia ragionato sulle sue caratteristiche fisiche. Ha un buono spunto, ma ha anche grossi limiti. Nel Como penso che Douvikas sia più completo e che giocherà di più".