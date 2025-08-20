Obiettivi, Conrad Harder entra nel mirino del Milan: è l'alternativa a Vlahovic

Non solo la Fiorentina su Conrad Harder. Secondo quanto riporta record.pt, il ventenne attaccante dello Sporting Lisbona è entrato nel mirino del Milan. I rossoneri hanno inserito il calciatore in una rosa di possibile alternative a Dusan Vlahovic, obiettivo primario per l’attacco quest’estate. Considerato l’alto stipendio preteso dal centravanti serbo, Harder è il piano B. Ricordiamo che il suo nome era stato accostato anche a Lipsia, Rennes e Juventus.