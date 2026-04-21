Obbligo di riscatto di Nico all'Atletico lontano. Occhio a domani

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Il riscatto di Nico Gonzalez da parte dell’Atlético Madrid è più che lontano. La stagione dell’ex Fiorentina, che peraltro a Diego Simeone piace parecchio, non è stata costante come la Juventus si aspettava e come sottolinea gazzetta.it il problema è legato all'obbligo condizionato da 32 milioni di euro.Gà domani sarà una serata decisiva: se l’argentino non dovesse giocare almeno un tempo della partita con l’Elche, per il riscatto obbligatorio dovrebbe scendere in campo in tutte le sei successive giornate di Liga per almeno 45 minuti.

Un’eventualità abbastanza improbabile, e infatti la decisione potrebbe essere già presa. Allo stesso tempo, in virtù del gradimento del Cholo, non è da escludere che la società di Madrid cerchi altre strade per trattenere il giocatore in Spagna.