Coppa Italia: Palladino: "È la partita più importante della mia carriera"

vedi letture

(ANSA) - BERGAMO, 21 APR - "Questa è 'la partita'. E' a un mese dalla fine della stagione: dobbiamo andare orgogliosi di essere arrivati a giocarci una partita che può spostare i giudizi su tutta una stagione". Così Raffaele Palladino alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia che domani l'Atalanta giocherà contro la Lazio. "Giochiamo davanti al nostro pubblico che ci ha dato un abbraccio allo stadio domenica, molti miei giocatori hanno voglia di rivalsa perché magari hanno giocato anche tutte e tre le finali perse", sottolinea l'allenatore dell'Atalanta. "E' la sfida più importante della mia carriera, la sento di più perché viene dopo una rincorsa molto bella - aggiunge il tecnico dei bergamaschi -. La Lazio col Napoli ha giocato la migliore partita dell'anno, ha un ottimo allenatore come Sarri. Rispetto all'andata è come fossero due competizioni diverse: la Lazio ha recuperato tanti giocatori importanti e noi lo stesso, tranne Hien".

Infine, sul piano gara: "E' come se fosse una partita secca, sperando di non dover arrivare ai rigori anche se oggi ne abbiamo tirati in sequenza - chiude Palladino -. Conta la voglia di vincere, la mentalità. Due vittorie e saremmo in Europa League. Ma proveremo ad arrivare in Europa anche dal campionato". (ANSA).