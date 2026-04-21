Lo Shabab Al Ahli di Sousa si ferma in semifinale di Champions asiatica

Lo Shabab Al Ahli di Sousa si ferma in semifinale di Champions asiaticaFirenzeViola.it
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Ieri alle 22:40News
di Redazione FV

Lo Shabab Al Ahli di Paulo Sousa si ferma in semifinale nella Champions League asiatica. Dopo aver vinto il trofeo continentale in Europa con Borussia Dortmund e Juventus, il portoghese inseguiva l'obiettivo con il club degli Emirati Arabi, che non arrivava ad un traguardo simile da 11 anni. Il cammino si è fermato stasera contro i giapponesi dello Machida Zelvia, che si è imposto 1-0. Dopo aver vinto 4 titoli lo scorso anno, Paulo Sousa è secondo nel campionato, a quattro punti dalla vetta.