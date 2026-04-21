L'Inter rimonta il Como da 0-2 a 3-2: nerazzurri in finale di Coppa Italia

L'Inter rimonta il Como da 0-2 a 3-2: nerazzurri in finale di Coppa ItaliaFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:58News
di Redazione FV

Grandi emozioni a San Siro per il ritorno della prima semifinale di Coppa Italia. Alla fine vince l'Inter rimontando ben due gol al Como che per oltre un'ora aveva dominato il match, andando prima in vantaggio con Baturina e poi raddoppiando ad inizio secondo tempo con Da Cunha. A quel punto è arrivata la reazione della squadra di Chivu guidata da Calhanoglu autore di una doppietta e poi dell'assist per Sucic, che in spaccata al 90esimo ha realizzato il gol che manda l'Inter in finale di Coppa Italia.