L'Inter rimonta il Como da 0-2 a 3-2: nerazzurri in finale di Coppa Italia
FirenzeViola.it
Grandi emozioni a San Siro per il ritorno della prima semifinale di Coppa Italia. Alla fine vince l'Inter rimontando ben due gol al Como che per oltre un'ora aveva dominato il match, andando prima in vantaggio con Baturina e poi raddoppiando ad inizio secondo tempo con Da Cunha. A quel punto è arrivata la reazione della squadra di Chivu guidata da Calhanoglu autore di una doppietta e poi dell'assist per Sucic, che in spaccata al 90esimo ha realizzato il gol che manda l'Inter in finale di Coppa Italia.
Pubblicità
News
Il tempo di pensare al futuro è già arrivato e la domanda da farsi è solo una: quali sono le ambizioni della proprietà? Giuseppe Commisso dica a Firenze quali sono le sue intenzioni. La scelta dell'allenatore sarà solo una conseguenzadi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Il tempo di pensare al futuro è già arrivato e la domanda da farsi è solo una: quali sono le ambizioni della proprietà? Giuseppe Commisso dica a Firenze quali sono le sue intenzioni. La scelta dell'allenatore sarà solo una conseguenza
2 Gudmundsson, il paradosso del miglior marcatore ma decisivo solo dal dischetto. Deludente ma ha mercato
Copertina
FirenzeViolaHarrison, da gennaio assist e gol per 8 punti: ora un altro mese per convincere la Fiorentina
Mario TeneraniViola chiudi la pratica salvezza. Soliti assenti, ma può toccare a Rugani. Vanoli grandi numeri, però c’è la pista estera. Serve cancellare un’annata disastrosa
Tommaso LoretoE' di nuovo il giorno della marmotta in casa viola, ma stavolta si riparte dal peggior risultato della gestione Commisso
Alberto PolverosiA Lecce i viola devono confermare quanto di buono hanno fatto contro il Palace. Firenze discute la conferma o meno di Vanoli, che ha fatto un ottimo lavoro. E poi ricordiamoci i giudizi sui predecessori...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com