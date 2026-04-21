Maspero: "Mi aspettavo che il Lecce vincesse con la Fiorentina"

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Riccardo Maspero, ex tra le altre anche della Fiorentina, è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà, e ha detto la sua sulla lotta salvezza in Serie A; "Mi aspettavo che il Lecce vincesse con la Fiorentina. Come calendario è messo meglio il Lecce, ma questa Cremonese è troppo tempo che non vince e sta faticando troppo. E quando è così è sempre un problema in Serie A. La Cremonese è più in difficoltà".