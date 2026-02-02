Ufficiale Nuovo rinforzo per Italiano: Joao Mario è un nuovo giocatore del Bologna

Joao Mario è un nuovo giocatore del Bologna: lascia momentaneamente la Juventus con la formula del prestito fino a giugno. Questi i comunicati ufficiali da parte delle due società coinvolte nello scambio che porterà dapprima Joao Mario dalla Juventus al Bologna e poi Holm a compiere il percorso inverso. Di seguito il comunicato dei rossoblù sull'ufficialità di Joao Mario: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dalla Juventus FC il diritto alle prestazioni sportive del difensore João Mário a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026".

Ecco invece il comunicato dei bianconeri: "In questa seconda parte di stagione, le strade della Juventus e di Joao Mario si dividono. Il laterale portoghese, però, resterà in Italia e in Serie A.

È ufficiale, infatti, il suo prestito al Bologna, fino al 30 giugno 2026. Arrivato in bianconero l'estate scorsa, il ventiseienne lusitano è sceso in campo con la nostra maglia tredici volte, tra Serie A e Champions League e proprio al suo esordio in campo europeo con la Juventus – nel match contro il Borussia Dortmund – ha trovato il suo primo assist. In bocca al lupo per questa nuova avventura!".

Il terzino portoghese era stato osservato anche dalla dirigenza viola nel corso della giornata di giovedì, per tutelarsi nel caso di un'eventuale cessione del giovane classe 2006, Niccolò Fortini. Con la permanenza in viola del terzino viola, però, la pista che avrebbe portato il terzino classe 2000 alla corta di Paolo Vanoli si è subito raffreddata.