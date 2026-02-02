Ufficiale Si conclude lo scambio tra Juventus e Bologna: Holm è un nuovo giocatore bianconero

Dopo l'ufficialità dell'arrivo di Joao Mario alla corte di Italiano, si conclude lo scambio tra Juventus e Bologna: ufficiale l'arrivo di Holm alla corte di Luciano Spalletti. Di seguito il comunicato ufficiale del club biancoero: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Bologna FC 1909 per l’acquisizione temporanea, a titolo gratuito, fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Emil Alfons Holm. L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 15 milioni, pagabili in tre esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi". "Nato a Goteborg, Holm è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’IFK Goteborg: promosso in Prima Squadra all’inizio della stagione 2019, ha fatto il suo esordio in Allsvenskan – massimo torneo calcistico svedese – a 19 anni, collezionando complessivamente 42 presenze con il Club della sua città natale.

Passato poi nel gennaio 2021 in Danimarca al SønderjyskE, Holm arriva in Italia nell’estate 2022 allo Spezia con cui gioca una stagione in Serie A, trasferendosi poi all’Atalanta per l’annata 2023/24, raccogliendo 32 presenze con i nerazzurri e arrivando alla conquista dell’Europa League. Nel giugno 2024 il passaggio al Bologna: con la formazione emiliana trova spazio in campo grazie alla sua duttilità oltre alle doti tecniche e fisiche e conquista il suo terzo trofeo in carriera – la Coppa Italia vinta in finale a Roma contro il Milan nel maggio 2025. Nel complesso, Holm ha disputato in carriera 74 partite in Serie A con quattro gol e 10 assist, facendo il suo esordio in Champions League negli scorsi mesi sempre con la squadra rossoblù. Ad attenderlo adesso una nuova avventura in bianconero: un rinforzo importante per la rosa del nostro Club e un’alternativa utile a disposizione dello staff tecnico. Benvenuto alla Juventus, Emil!".