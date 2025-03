Non solo Fiorentina: altre due italiane in campo oggi: ecco le partite di Europa e Conference League

Giovedì con doppia coppa. Europa e Conference League in campo con gli ottavi di finale d'andata delle rispettive competizioni. Tre italiane in campo: si tratta di Lazio (in casa del Viktoria Plzen), Roma (all'Olimpico contro l'Athletic Club) e Fiorentina (di scena in Grecia contro il Panathinaikos). Di seguito il programma calcistico di giovedì 6 marzo:



EUROPA LEAGUE - Ottavi di finale

18:45 - Alkmaar vs Tottenham

18:45 - FCSB vs Lione

18:45 - Fenerbahce vs Rangers

18:45 - Real Sociedad vs Manchester Utd

21:00 - Ajax vs Francoforte

21:00 - Bodo/Glimt vs Olympiakos

21:00 - Plzen vs Lazio

21:00 - Roma vs Ath. Bilbao

CONFERENCE LEAGUE - Ottavi di finale

18:45 - Betis vs Guimaraes

18:45 - FC Copenhagen vs Chelsea

18:45 - Molde vs Legia

18:45 - Panathinaikos vs Fiorentina

21:00 - Borac Banja Luka vs SK Rapid

21:00 - Celje vs Lugano

21:00 - Jagiellonia vs Cercle Brugge

21:00 - Pafos vs Djurgarden