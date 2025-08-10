No di Beltran al Flamengo, ma il tecnico spiega: "Potrebbero arrivare altri giocatori"

vedi letture

Tra le società brasiliane più attive sul mercato c'è da settimane il Flamengo, che negli ultimi tempi ha accolto tanti giocatori provenienti dall'Europa (vedi Jorginho, Danilo, Alex Sandro e via discorrendo). I carioca si erano affacciati giorni fa anche sulla Fiorentina, alla quale avevano proposto 12 milioni più 3 di bonus per avere Lucas Beltran a titolo definitivo: i viola avevano accettato, a bloccare il tutto è stato invece il no dell'argentino. Resta da capire se il Flamengo tornerà alla carica o meno dopo il rifiuto del Vikingo, fatto sta che alla corte di Filipe Luis arriveranno ancora altri innesti. Ne ha parlato lo stesso ex terzino dell'Atletico Madrid, ora allenatore rubro-negro: "L'attuale finestra di mercato del club è straordinaria, con un enorme sforzo da parte del presidente e di Boto (il direttore sportivo, n.d.r.) per rafforzare ulteriormente la squadra.

È vero che abbiamo subito perdite significative, ma hanno sostituito quei giocatori. Potrebbero arrivare altri giocatori, oppure potrebbero andarsene. Potremmo avere un numero elevato di giocatori, oppure potremmo avere delle partenze. La cosa più importante è che la qualità della squadra rimanga molto alta", le dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb.com.