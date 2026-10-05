Njie in gol nel 2-0 della Svezia contro la Macedonia del Nord

Njie in gol nel 2-0 della Svezia contro la Macedonia del NordFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Alieu Njie in gol con la Svezia Under 21. L'esterno della Fiorentina ha segnato il gol che ha chiuso la sfida contro la Macedonia del Nord dei pari età, segnando il 2-0 su assist di Rosenqvist. Di Svensson l'altro gol degli svedesi che reagiscono così subito alla sconfitta subita qualche giorno fa dalla Polonia, garantendosi così il terzo posto nel girone di qualificazione al prossimo Europeo guidato dall'Italia. 