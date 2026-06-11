Il Nizza torna alla carica per Richardson: i francesi valutano un'offerta in prestito

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Il Nizza è tornato a valutare il profilo di Amir Richardson della Fiorentina per il centrocampo. Il club francese, che già nelle scorse sessioni di mercato aveva provato a portare il giocatore in rosa, secondo quanto riportato da Média Foot, sarebbe pronto a tornare alla carica per il marocchino di 24 anni di proprietà dei viola con un contratto in scadenza nel 2029. I francesi, sottolinea il portale online, apprezzano particolarmente le doti atletiche e tecniche do Richardson, nonostante la sua seconda metà della stagiona appena conclusasi in prestito al Copenhagen non sia andata bene.

Un ritorno in Ligue1

Richardson ha infatti collezionato solo cinque presenze con il club danese e la Fiorentina per lui è alla ricarica di una sistemazione in vista dell'estate. La formula preferita dal club della Costa Azzurra per provare a chiudere l'operazione è quella del prestito. Per Richardson si tratterebbe di un ritorno in Ligue 1, campionato che conosce bene e dove ha giocato con le maglie di Le Havre e Reims