Bologna, è iniziata l'era Tedesco: "L'obiettivo è proseguire la crescita del club"

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A Bologna è ufficialmente iniziata l’era Domenico Tedesco. Il nuovo tecnico rossoblù è stato presentato alla stampa presso l’area hospitality Selenella Club dello Stadio Renato Dall’Ara. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Sono felicissimo e molto orgoglioso di aver ricevuto questo incarico importante. Ringrazio il presidente, il direttore Fenucci e i direttori Sartori e Di Vaio per la fiducia. Respiro già un feeling positivo e sono qui per ripagare la fiducia.

Questo è un club importante con una storia altrettanto importante. Gli ultimi anni hanno dimostrato una crescita indiscutibile con la qualificazione in Champions League e la vittoria della Coppa Italia e l'obiettivo è proseguire in questa crescita. Credo che il gruppo sia molto positivo e motivato ed è quello che ho visto anche da fuori. Lavoreremo ogni giorno e tutto il resto verrà strada facendo. Abbiamo una buona base".