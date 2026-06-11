Monza, Baldissoni: "Oggi abbiamo parlato con un tecnico. Vanoli? Non facciamo nomi"

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Mauro Baldissoni, amministratore delegato del Monza, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando le voci sul futuro allenatore del club e sulla possibilità di un addio da parte dell'attuale tecnico Bianco: "Un allenatore che ha due anni di contratto non deve essere confermato, semmai deve essere esonerato. Ieri Bianco ci ha detto che non si sentiva di allenare il Monza, allora gli abbiamo detto 'dimettiti'. Il calcio è questo, noi lo confermavamo ma poi lui ci ha detto che non se la sentiva. Ne prendiamo atto".

Baldissoni poi ha aggiunto: "Ci aspettiamo che si dimetta. Pisa? Sono sicurissimo che lui e il Pisa conoscano le regole, non è un problema del club. Questa mattina abbiamo parlato con un possibile allenatore per la prima volta, cominciamo oggi le nostre valutazioni. Vanoli? Non facciamo nomi. Ogni potenziale candidato viene valutato ad ampio spettro, ci sono allenatori che ci piacciono da un punto di vista metodologico. Non vogliamo mettere nessuno in difficoltà".