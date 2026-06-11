Malagò e il toto ct: "Non ho parlato con nessuno: i giochi dopo il 23 giugno"

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Giovanni Malagò fissa i paletti per il prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana. L'ex presidente del CONI, candidato alla presidenza della FIGC in vista del voto del 23 giugno, traccia un identikit preciso in un'intervista al Corriere della Sera: nessun nome prima delle elezioni, ma un profilo chiaro e alcune esclusioni eccellenti. "Con Mancini, Conte e Guardiola non ho parlato con nessuno" La risposta alla domanda sui grandi nomi è diretta: "Con nessuno di loro, non sarebbe serio".

Niente contatti con Roberto Mancini, Antonio Conte né Pep Guardiola. Ma è la parentesi su Massimiliano Allegri quella che lascia aperta una porta: "Perché non mi avete chiesto di Allegri? Perché ha trovato un accordo con il Napoli? Ecco, gli allenatori da qui al 23 giugno potrebbero prendere altre strade, dunque i giochi si fanno dopo".