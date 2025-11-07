“Niente scuse, ora tocca ai giocatori dimostrare di essere un gruppo", il commento di Zetti

“Niente scuse, adesso tocca ai giocatori” è il titolo del commento di Cosimo Zetti sulle colonne de La Nazione in merito alla sconfitta di ieri. Di seguito alcuni estratti: “Galloppa non poteva avere la bacchetta magica e nessuno lo avrebbe mai preteso. Però qualcosa in più ce lo saremmo aspettati, in modo particolare dai giocatori. Possibile che siano rimasti sorpresi dal ribaltone viola? Difficile, soprattutto se qualcuno non si è peritato di esprimere il proprio apprezzamento davanti alla decisione di esonerare l’allenatore. Forse, ma non ne avremo mai la conferma, non era tutta colpa di una sola persona.

In ogni caso toccherà a Paolo Vanoli rimettere in sesto la situazione, capire chi ha voglia di metterci la gamba e chi invece è più incline a tirarla indietro. [...] Le scuse sono finite, ora non ci sono più alibi. Bene o male, le decisioni sono state prese. Adesso tocca alla squadra dimostrare di essere un vero gruppo.”