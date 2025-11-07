Ufficiale

Paolo Vanoli risolve il contratto con il Torino, ora manca solo l'annuncio viola

Iniziano ad arrivare le prime ufficialità per l'ormai nuovo allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli, arrivato questa mattina al Viola Park e pronto a condurre oggi il suo primo allenamento con la squadra. Il tecnico lombardo, come annunciato con un comunicato dal Torino, ha risolto consensualmente il suo contratto con i granata ed è quindi pronto a diventare ora anche ufficialmente il nuovo allenatore viola. Questo l'annuncio del club di Urbano Cairo:

"Il Torino Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il tecnico Paolo Vanoli. La Società augura a Vanoli e al suo staff il meglio nel proseguimento della loro carriera".