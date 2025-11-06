Conference League: i risultati e la classifica dopo il terzo turno
Scorpacciata di reti nel giovedì sera di Conference League, con vittorie per Rayo Vallecano (in rimonta), del Crystal Palace nel big match contro l'Az e del Celje, mentre nel pari tra Aek Atene e Shamrock Rovers (1-1) torna a segnare Luka Jovic. Di seguito i risultati della terza giornata di Conference League. Restano tre squadre a punteggio pieno con la Fiorentina che precipita dal primo all'ottavo posto, l'ultimo utile disponibile per andare agli ottavi di finale.
AEK Atene - Shamrock Rovers 1-1 21' rig. Burke (S), 86' rig. Jovic (A)
AEK Larnaca - Aberdeen 0-0
Celje - Legia Varsavia 2-1 17' Urbanski (L), 72' Iosifov (C), 77' Karnicik (C)
KuPS - Slovan Bratislava 3-1 3' Marcelli (S), 41' Antwi (K), 48' Pennanen (K), 81' Oksanen (K)
Mainz - Fiorentina 2-1 16' Sohm (F), 68' Hollerbach (M), 90' +5 Lee Jae-Sung (M)
Noah - Sigma Olomouc 1-2 10' Slavicek (S), 21' Mulahusejnovic (N), 24' Sylla (S)
Samsunspor - Hamrun Spartans 3-0 18' Holse, 58' Kilinc, 77' Marius Shakhtar Donetsk - Breidablik 2-0 28' Bondarenko, 66' Kaua Elias
Sparta Praga - Rakow 0-0
Crystal Palace - AZ Alkmaar 3-1 22' Lacroix (C), 45' + 4 e 57' Sarr (C), 54' Mijnans (A)
Dinamo Kiev - Zrinjski 6-0 21' Popov, 56' Guerrero, 59' Kabaev, 67' Buyalskyy, 78' Yarmolenko, 84' Blanuta
Hacken - Strasburgo 1-2 21' Enciso (S), 60' Godo (S), 62' Dembe (H)
Losanna - Omonia Nicosia 1-1 34' Neofytou (O), 40' Bair (L)
Lincoln - Rijeka 1-1 41' Fruk (R), 84' Gomez (L)
Shelbourne - Drita 0-1 57' Ajzeraj
Shkendija - Jagiellonia 1-1 49' Latifi (S), 90' + 10 Lozano (J)
Rapid Vienna - Universitatea Craiova 0-1 38' Romanchuk
Rayo Vallecano - Lech Poznan 3-2 11' Palma (L), 39' Kozubal (L), 58' Palazon (R), 83' De Frutos (R), 90' + 4 Garcia (R)
CLASSIFICA
1. Samsunspor 9
2. Celje 9
3. Mainz 9
4. AEK Larnaca 7
5. Losanna 7
6. Rayo Vallecano 7
7. Strasburgo 7
8. Fiorentina 6
9. Crystal Palace 6
10. Shakhtar Donetsk 6
11. KuPS 6
12. Rakow 6
13. Drita 5
14. Jagiellonia 5
15. AEK Atene 4
16. Sparta Praga 4
17. Noah 4
18. Rijeka 4
19. Sigma Olomouc 4
20. Universitatea Craiova 4
21. Shkendija 4
22. Lincoln 4
23. Lech Poznan 3
24. Dinamo Kiev 3
25. Legia Varsavia 3
26. Zrinjski 3
27. AZ Alkmaar 3
28. Hacken 2
29. Omonia Nicosia 2
30. Shelbourne 1
31. Shamrock Rovers 1
32. Breidablik 1
33. Aberdeen 1
34. Slovan Bratislava 0
35. Hamrun Spartans 0
36. Rapid Vienna 0
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati