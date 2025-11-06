Conference League: i risultati e la classifica dopo il terzo turno

Scorpacciata di reti nel giovedì sera di Conference League, con vittorie per Rayo Vallecano (in rimonta), del Crystal Palace nel big match contro l'Az e del Celje, mentre nel pari tra Aek Atene e Shamrock Rovers (1-1) torna a segnare Luka Jovic. Di seguito i risultati della terza giornata di Conference League. Restano tre squadre a punteggio pieno con la Fiorentina che precipita dal primo all'ottavo posto, l'ultimo utile disponibile per andare agli ottavi di finale.

AEK Atene - Shamrock Rovers 1-1 21' rig. Burke (S), 86' rig. Jovic (A)

AEK Larnaca - Aberdeen 0-0

Celje - Legia Varsavia 2-1 17' Urbanski (L), 72' Iosifov (C), 77' Karnicik (C)

KuPS - Slovan Bratislava 3-1 3' Marcelli (S), 41' Antwi (K), 48' Pennanen (K), 81' Oksanen (K)

Mainz - Fiorentina 2-1 16' Sohm (F), 68' Hollerbach (M), 90' +5 Lee Jae-Sung (M)

Noah - Sigma Olomouc 1-2 10' Slavicek (S), 21' Mulahusejnovic (N), 24' Sylla (S)

Samsunspor - Hamrun Spartans 3-0 18' Holse, 58' Kilinc, 77' Marius Shakhtar Donetsk - Breidablik 2-0 28' Bondarenko, 66' Kaua Elias

Sparta Praga - Rakow 0-0

Crystal Palace - AZ Alkmaar 3-1 22' Lacroix (C), 45' + 4 e 57' Sarr (C), 54' Mijnans (A)

Dinamo Kiev - Zrinjski 6-0 21' Popov, 56' Guerrero, 59' Kabaev, 67' Buyalskyy, 78' Yarmolenko, 84' Blanuta

Hacken - Strasburgo 1-2 21' Enciso (S), 60' Godo (S), 62' Dembe (H)

Losanna - Omonia Nicosia 1-1 34' Neofytou (O), 40' Bair (L)

Lincoln - Rijeka 1-1 41' Fruk (R), 84' Gomez (L)

Shelbourne - Drita 0-1 57' Ajzeraj

Shkendija - Jagiellonia 1-1 49' Latifi (S), 90' + 10 Lozano (J)

Rapid Vienna - Universitatea Craiova 0-1 38' Romanchuk

Rayo Vallecano - Lech Poznan 3-2 11' Palma (L), 39' Kozubal (L), 58' Palazon (R), 83' De Frutos (R), 90' + 4 Garcia (R)

CLASSIFICA

1. Samsunspor 9

2. Celje 9

3. Mainz 9

4. AEK Larnaca 7

5. Losanna 7

6. Rayo Vallecano 7

7. Strasburgo 7

8. Fiorentina 6

9. Crystal Palace 6

10. Shakhtar Donetsk 6

11. KuPS 6

12. Rakow 6

13. Drita 5

14. Jagiellonia 5

15. AEK Atene 4

16. Sparta Praga 4

17. Noah 4

18. Rijeka 4

19. Sigma Olomouc 4

20. Universitatea Craiova 4

21. Shkendija 4

22. Lincoln 4

23. Lech Poznan 3

24. Dinamo Kiev 3

25. Legia Varsavia 3

26. Zrinjski 3

27. AZ Alkmaar 3

28. Hacken 2

29. Omonia Nicosia 2

30. Shelbourne 1

31. Shamrock Rovers 1

32. Breidablik 1

33. Aberdeen 1

34. Slovan Bratislava 0

35. Hamrun Spartans 0

36. Rapid Vienna 0