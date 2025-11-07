Italia U21, Baldini convoca tre viola per le gare con Polonia e Montenegro

Italia U21, Baldini convoca tre viola per le gare con Polonia e MontenegroFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:36News
di Redazione FV

Dopo la prossima gara di campionato che la Fiorentina giocherà domenica alle ore 15:00 a Marassi contro il Genoa, ci sarà la terza ed ultima sosta delle nazioni. In tal senso tra i vari giocatori dell'ormai neo tecnico Paolo Vanoli che lasceranno il Viola Park per rispondere alla chiamata dei rispettivi ct, ci sono anche alcuni giovani che sono stati scelti dal tecnico dell'U21 italiana, Silvio Baldini, per le partite di qualificazione a Euro 2025. I giocatori in question, inseriti nei convocati, sono: Pietro Comuzzo, Niccolò Fortini e Cher Ndour. Di seguito la lista completa:

Portieri:
Mascardi
Motta
Palmisani

Difensori:
Bartesaghi
Calvani
Comuzzo
Fortini
Guarino
Idrissi
Mané
Moruzzi
Palestra

Centrocampisti:
Berti
Dagasso
Faticanti
Lipani
Ndour
Pisilli

Attaccanti:
Camarda
Cissé
Cherubini
Ekhator
Fini
Koleosho
Vavassori