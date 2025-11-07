Italia U21, Baldini convoca tre viola per le gare con Polonia e Montenegro

Dopo la prossima gara di campionato che la Fiorentina giocherà domenica alle ore 15:00 a Marassi contro il Genoa, ci sarà la terza ed ultima sosta delle nazioni. In tal senso tra i vari giocatori dell'ormai neo tecnico Paolo Vanoli che lasceranno il Viola Park per rispondere alla chiamata dei rispettivi ct, ci sono anche alcuni giovani che sono stati scelti dal tecnico dell'U21 italiana, Silvio Baldini, per le partite di qualificazione a Euro 2025. I giocatori in question, inseriti nei convocati, sono: Pietro Comuzzo, Niccolò Fortini e Cher Ndour. Di seguito la lista completa:

Portieri:

Mascardi

Motta

Palmisani

Difensori:

Bartesaghi

Calvani

Comuzzo

Fortini

Guarino

Idrissi

Mané

Moruzzi

Palestra

Centrocampisti:

Berti

Dagasso

Faticanti

Lipani

Ndour

Pisilli

Attaccanti:

Camarda

Cissé

Cherubini

Ekhator

Fini

Koleosho

Vavassori