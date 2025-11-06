Europa League, alle 21:00 Roma e Bologna: le formazioni ufficiali

La serata europea delle formazioni italiane non finisce con la sfida della Fiorentina. Alle 21:00 infatti Roma e Bologna saranno impegnate in Europa League rispettivamente contro Rangers e Brann. Dopo due sconfitte nei primi due incontri internazionali della stagione i giallorossi proveranno a rilanciarsi nel girone unico ad Ibrox Park. I rossoblu di Italiano invece proveranno a dare continuità al successo di Bucarest contro il Fcsb. Di seguito le formazioni ufficiali delle due sfide:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Castro.

A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Orsolini, Rowe, Casale, Zortea, Odgard, Dallinga, Miranda, Vitik.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Raeve, Helland, Sery Larsen, Dragsnes; Kornvig, Sorensen, Gudmundsson; Mathisen, Finne, Haaland.

A disposizione: Bramel, Pallesen, Boakye, Hansen, Castro, Soltvedt, Pedersen, Sande, Laegreid, Remmem.

Allenatore: Freyr Alexandersson.

RANGERS (3-4-3): Butland; Tavernier, Souttar, Djiga; Aarons, Barron, Raskin, Meghoma; Moore, Chermiti, Gassama. A disposizione: Kelly, Wright, Diomande, Aasgaard, Cornelius, Cameron, Antaman, Miovski, Fernandez, Rice, Curtis, Danilo.

Allenatore: Danny Rohl

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. A disposizione: Gollini, De Marzi, Ziolkowski, Ghilardi, Rensch, Romano, Koné, Pisilli, Wesley, El Shaarawy

Allenatore: Gian Piero Gasperini