Ranking UEFA: Italia ancora lontana dal 5° posto in Champions, è quinta
Dopo quest'ultimo turno europeo, la classifica del ranking UEFA continua a non sorridere all'Italia, ad oggi impantanata al quinto posto in classifica, dietro persino a Cipro. Grande balzo in avanti invece per la Spagna, con un guadagno di tre posizioni. I primi due posti, invece, presentano una new entry oltre alla solita Inghilterra, da tempo saldamente al comando della classifica, ovvero alla Germania, che, rispetto all'ultimo turno, ha guadagnato due posizioni, sopravanzando Portogallo e Polonia.
Di seguito la classifica completa:
1. Inghilterra (9 su 9) 9.944
2. Germania (7 su 7) 8.857
3. Spagna (8 su 8) 8.375
4. Cipro (3 su 4) 8.250
5. Italia (7 su 7) 8.142
6. Portogallo (4 su 5) 8.000
7. Polonia (4 su 4) 7.875
8. Danimarca (2 su 4) 7.625
9. Francia (7 su 7) 6.642
10. Turchia (3 su 5) 6.200
Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking
1. Inter 14.000
2. Atalanta 11.000
3. Juventus 9.000
4. Napoli 9.000
5. Fiorentina 6.000
6. Bologna 4.000
7. Roma 4.000
Punti totali: 57.000 - Media: 8.142
