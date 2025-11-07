Ufficiale
Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina, primo allenamento nel pomeriggio
FirenzeViola.it
Dopo l'arrivo al Viola Park di questa mattina mancava solo l'annuncio ufficiale, arrivato proprio in questi istanti. Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina, a comunicarlo è stato lo stesso club viola sul proprio profilo ufficiale tramite il seguente comunicato:
"ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Vanoli, nato a Varese il 12 Agosto del 1972, ha allenato in carriera le Nazionali Giovanili Azzurre Under 16, Under 18 e Under 19, lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, il Venezia ed il Torino. Il nuovo allenatore gigliato dirigerà il suo primo allenamento al Viola Park nel pomeriggio di oggi".
Pubblicità
Copertina
Dagli inviatiVanoli è al Viola Park: inizia la sua avventura alla Fiorentina, le immagini del suo arrivo
FirenzeViolaMainz-Fiorentina 2-1, le pagelle: Sohm il migliore, Martinelli ok, la difesa fa acqua, le punte sprecano
Se non giocavano contro Pioli la situazione è veramente grave. Vanoli dovrà rifare la preparazione. Nel mercato invernale serve un leader a centrocampo e un grande difensoredi Luca Calamai
Le più lette
1 Se non giocavano contro Pioli la situazione è veramente grave. Vanoli dovrà rifare la preparazione. Nel mercato invernale serve un leader a centrocampo e un grande difensore
Copertina
FirenzeViolaChi è Daniele Cavalletto: il nuovo braccio destro che sarà in panchina a fianco di Vanoli
Stefano PrizioLa madre di ogni errore: fare calcio ignorandone ogni minima regola. Adesso o Rocco vende o rilancia allestendo un club adeguato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com