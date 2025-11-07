Ufficiale Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina, primo allenamento nel pomeriggio

Dopo l'arrivo al Viola Park di questa mattina mancava solo l'annuncio ufficiale, arrivato proprio in questi istanti. Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina, a comunicarlo è stato lo stesso club viola sul proprio profilo ufficiale tramite il seguente comunicato:

"ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Vanoli, nato a Varese il 12 Agosto del 1972, ha allenato in carriera le Nazionali Giovanili Azzurre Under 16, Under 18 e Under 19, lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, il Venezia ed il Torino. Il nuovo allenatore gigliato dirigerà il suo primo allenamento al Viola Park nel pomeriggio di oggi".