De Sisti: "Lo stadio ridotto non sia una scusa. La Fiorentina deve rimanere unita"

Giancarlo De Sisti, ex calciatore della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a La Nazione sul momento difficile dei viola. Ecco le sue dichiarazioni: "Mah, quando le cose non vanno bene ti attacchi a tutto. Certo, il calore del pubblico è ridotto, ma non è che allo stadio non ci sia nessuno.

Nel 1970-71, in circostanze diverse, la sua Fiorentina si salvò in extremis, anche grazie al mitico gol di Brizi. "Non capisco cosa sia successo, la squadra è buona e Pioli era un ottimo allenatore. Io direi di stare uniti, compatti. Di non pensare alla giocata singola per mettersi in evidenza ma di ragionare sempre come squadra. Aiutarsi, sacrificarsi".

Al posto di Pioli si sarebbe dimesso? "Bisognerebbe essere all’interno per capire se era seguito o se si trovava qualche nemico. Poi la scelta di non dimettersi non ha solo una motivazione legata all’ingaggio. Dimettersi significa certificare la propria sconfitta, il proprio fallimento".