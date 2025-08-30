Nicolussi Caviglia, le punizioni e l'esultanza da golfista: le curiosità

La Fiorentina, sul proprio sito ufficiale, ha ricordato alcune curiosità sul neo acquisto Hans Nicolussi Caviglia, come l'esultanza che rivela la sua passione per il golf, e i suoi dati, come i gol su punizioni. Ecco alcuni passaggi:

"Se guardate la sua esultanza, potete scoprire un'altra curiosità: tra gli sport praticati e che lo appassionano c'è il golf (dicono che in estate in particolare nel tempo libero sia un piacevole passatempo).

Ma torniamo al calcio, Hans Nicolussi Caviglia è stato il calciatore che ha segnato più reti su punizione diretta nello scorso campionato. "E' un fondamentale su cui mi alleno molto - ha detto anche nel corso della sua prima intervista in maglia viola - e lavoro costantemente per migliorare".

Tra i giocatori che hanno realizzato almeno due reti su punizione diretta nella scorsa stagione nei Big-5 campionati europei, solo Michael Olise (classe 2001) è più giovane di lui. Nicolussi nella scorsa Serie A è stato tra i centrocampisti più attivi quattro gol e due assist messi a referto. Dopo Nico Paz (57) e Nikola Krstovic (54) Caviglia è il terzo che ha tentato il maggior numero di conclusioni da fuori area nello scorso campionato (47)".