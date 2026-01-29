Europa League, ultima giornata: in campo Bologna e Roma, ecco le formazioni ufficiali
Ultima giornata di League Phase di Europa League, con in campo Roma e Bologna. I rossoblù sono già qualificati ai palyoff ma per la qualificazione diretta servirà un miracolo in Serbia (campo neutro) con il Maccabi Tel Aviv. La Roma ha più chance di andare direttamente agli ottavi essendo sesta al momento anche se sarà impegnata sul campo del Panathinaikos. Tutte le gare si giocheranno in contemporanea alle ore 21. Ecco le formazioni ufficiali:
Maccabi Tel Aviv (3-5-2): Melika; Ben Hamo, Heitor, Shlomo; Ben Harosh, Andrade, Lederman, Sissokho, Revivo; Dor Peretz, Madmon. A disposizione: Saadya, Mishpati, Asante, Malede, Helio Varela, Noy, Abu Farchi, Ahahar, Weinberg, Asres, Ben Simon, Davida. Allenatore: Daniel Romann.
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Casale, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Rowe; Castro. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Holm, Pobega, Bernardeschi, Heggem, Odgaard, Lykogiannis, Dallinga, Cambiaghi. Allenatore: Vincenzo Italiano.
Roma (3-5-2): Gollini; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini. A disposizione: De Marzi, Svilar, Rensch, Angelino, N’Dicka, Dybala, Wesley, Della Rocca. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
Panathinaicos (3-4-3): Lafont; Palmer-Brown, Ingason, Touba; Katris, Bakasetas, Siopis, Kyriakopoulos; Taborda, Pantović, Zaroury. A disposizione: Kotsaris, Geitonas, Renato Sanches, Vyntra, Kaloskamis, Terzis, Skarlatidis. Allenatore: Rafa Benitez.
