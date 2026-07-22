Fiorentina-Gubbio, info per i tifosi: apertura cancelli alle 17 e parcheggi disponibili

Fiorentina-Gubbio, info per i tifosi: apertura cancelli alle 17 e parcheggi disponibiliFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 15:30News
di Redazione FV

La Fiorentina, attraverso il proprio sito ufficiale, ha fornito alcune informazioni utili ai tifosi viola che questa sera assisteranno all’amichevole contro il Gubbio, in programma alle ore 19 al Viola Park.

I cancelli del Viola Park e del Barberino Outlet Summer Village apriranno al pubblico alle ore 17:00. Per raggiungere il centro sportivo sarà disponibile il parcheggio scambiatore della Tramvia in via Pian di Ripoli e, in caso di necessità, anche il Viola Parking in via della Nave a Rovezzano. La Fiorentina ha inoltre comunicato che il Barberino Outlet Summer Village chiuderà all’inizio del secondo tempo della sfida contro il Gubbio.