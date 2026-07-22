Fiorentina-Gubbio, info per i tifosi: apertura cancelli alle 17 e parcheggi disponibili
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La Fiorentina, attraverso il proprio sito ufficiale, ha fornito alcune informazioni utili ai tifosi viola che questa sera assisteranno all’amichevole contro il Gubbio, in programma alle ore 19 al Viola Park.
I cancelli del Viola Park e del Barberino Outlet Summer Village apriranno al pubblico alle ore 17:00. Per raggiungere il centro sportivo sarà disponibile il parcheggio scambiatore della Tramvia in via Pian di Ripoli e, in caso di necessità, anche il Viola Parking in via della Nave a Rovezzano. La Fiorentina ha inoltre comunicato che il Barberino Outlet Summer Village chiuderà all’inizio del secondo tempo della sfida contro il Gubbio.
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