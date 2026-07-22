Ufficiale Barak saluta la Fiorentina: l’ex viola riparte dall’APOEL Nicosia

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Il centrocampista ceco lascia definitivamente Firenze e approda al club cipriota dopo l’accordo raggiunto tra le due società

Antonin Barak è pronto a iniziare una nuova avventura. L’ex centrocampista della Fiorentina lascia il club viola a titolo definitivo e si trasferisce all’APOEL Nicosia: la società cipriota ha annunciato l’accordo per il trasferimento con il club viola, con il giocatore atteso a Cipro per le visite mediche e la firma del contratto. Ad annunciarlo, con una nota, è stata proprio la società cipriota.

Classe 1994, Barak ha vestito la maglia della Fiorentina dal 2022, collezionando presenze anche nelle competizioni europee. Dopo l’esperienza in viola il centrocampista ceco riparte dunque dall’APOEL, che punta sulla sua esperienza maturata tra Serie A, campionato turco e nazionale. Nel corso della carriera Barak ha giocato anche con Udinese, Lecce, Hellas Verona, Kasımpaşa e Sampdoria, superando le 200 presenze nel massimo campionato italiano e totalizzando 44 presenze con la Repubblica Ceca.