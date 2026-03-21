Nazionale U20, ecco i convocati di Nunziata: presenti Martinelli e Romani

Nazionale U20, ecco i convocati di Nunziata: presenti Martinelli e RomaniFirenzeViola.it
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Oggi alle 15:15News
di Redazione FV

Il 27 marzo a Riano la nazionale Under 20 di Carmine Nunziata torna in campo contro l'Inghilterra. Il CT ha da poco reso note la lista dei convocati, tra i presenti Tommaso Martinelli, portiere viola in prestito alla Sampdoria, e Lorenzo Romani, ora in forza al Lecco, ma di proprietà del club viola.