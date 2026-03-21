Al via il sabato di Serie A con Parma-Cremonese: le formazioni

Al via il sabato di Serie A con Parma-Cremonese: le formazioni FirenzeViola.it
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Oggi alle 14:00News
di Redazione FV

Dopo la sconfitta in casa contro la Fiorentina, la Cremonese, con la novità Giampaolo in panchina, ha l'obbligo di tornare a fare punti per sperare nella salvezza. Alle 15:00 scende in campo con il Parma di Cuesta, ormai a distanza di sicurezza dalle posizioni scomode. Queste le scelte dei due tecnici:

PARMA (3-4-2-1): Suzuki, Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Keita, Sorensen, Valeri; Ondrejka, Strefezza; Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Estévez, Oristanio, Elphege, Ordoñez, Carboni, Nicolussi Caviglia, Mena

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Zerbin, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Marco Giampaolo

A disposizione: Silvestri, Nava, Thorsby, Barbieri, Djuric, Vardy, Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye, Payero, Folino, Okereke

 