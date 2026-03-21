Cagliari, Pisacane fiducioso: "Ho ritrovato la mia squadra, così raggiungeremo la salvezza"

Cagliari, Pisacane fiducioso: "Ho ritrovato la mia squadra, così raggiungeremo la salvezza"FirenzeViola.it
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Oggi alle 10:45News
di Redazione FV

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match perso contro il Napoli valido per la 30^ giornata. Commentando il momento della sua squadra e la lotta salvezza:  "Con il Napoli è stata una partita diversa da Pisa, dove non abbiamo giocato da Cagliari. Stasera siamo tornati nello spirito ad essere il Cagliari e nella prestazione abbiamo sbagliato poco. Se non prendo punti non sono soddisfatto, ma è una partita diversa dalle ultime. Dobbiamo fare qualcosa in più, evidentemente questo non basta per portare punti a casa".

La squadra giovane ti preoccupa per il finale di stagione?: "Siamo partiti bene, poi abbiamo avuto 3 mesi di astinenza. Poi ci siamo ripresi e adesso siamo di nuovo in quella fase. La mente fa tutto, che la squadra sia giovane o esperta. Dipende anche da noi dello staff e dall'ambiente rimanere verticali, è in questi momenti che costruisci i successi del futuro. Vado a casa non soddisfatto ma rincuorato, perché ho ritrovato la mia squadra. Mi auguro che da qui alla fine abbiamo questo atteggiamento, così raggiungeremo quello che vogliamo".