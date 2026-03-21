Qui Inter, Bastoni e Lautaro non ce la fanno: entrambi assenti al Franchi

Qui Inter, Bastoni e Lautaro non ce la fanno: entrambi assenti al Franchi
Oggi alle 14:35Primo Piano
di Redazione FV

Due assenze pesanti in vista della Fiorentina per Christian Chivu, con Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez che non saranno della partita in quel di Firenze. Come riporta Sky Sport, il difensore nerazzurro salterà la gara di domani sera al Franchi contro la squadra viola a causa del problema alla tibia che lo sta tenendo ai box da inizio di marzo. Per questo motivo il classe 1999 non verrà neanche convocato da mister Chivu.

Bastoni, a detta della medesima emittente, è in dubbio anche per gli impegni della Nazionale. Oltre al difensore italiano, sarà out anche Lautaro Martinez: ancora lavoro differenziato per il capitano argentino nel corso dell'allenamento di stamattina. 