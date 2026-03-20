Blitz dell'Udinese a Genova: 0-2 firmato Ekkelenkamp-Davis
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Colpo esterno dell'Udinese. La squadra di Kosta Runjaic espugna il "Ferraris" imponendosi 2-0 sul Genoa con altrettante occasioni pericolose. Spietati i friulani, recriminano i rossoblù per un calcio di rigore prima assegnato e poi tolto da Collu ad inizio ripresa. A decidere due reti, quelle di Ekkelenkamp e Keinan Davis, allo scadere. Beffa per la squadra di De Rossi, che nonostante due pali e tante occasioni raccoglie zero punti.
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