Blitz dell'Udinese a Genova: 0-2 firmato Ekkelenkamp-Davis

Blitz dell'Udinese a Genova: 0-2 firmato Ekkelenkamp-DavisFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:00News
di Redazione FV

Colpo esterno dell'Udinese. La squadra di Kosta Runjaic espugna il "Ferraris" imponendosi 2-0 sul Genoa con altrettante occasioni pericolose. Spietati i friulani, recriminano i rossoblù per un calcio di rigore prima assegnato e poi tolto da Collu ad inizio ripresa. A decidere due reti, quelle di Ekkelenkamp e Keinan Davis, allo scadere. Beffa per la squadra di De Rossi, che nonostante due pali e tante occasioni raccoglie zero punti.