Fiorentina, rinnovo di Fortini in stand-by: nuovo incontro solo a salvezza raggiunta

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Niccolò Fortini e la Fiorentina torneranno a confrontarsi più avanti per affrontare il tema del rinnovo: incontro rimandato a quando la squadra viola avrà conquistato la salvezza. L’esterno, cresciuto nel settore giovanile viola, ha un contratto valido fino al 30 giugno 2027, ma la situazione resta delicata: entro la fine della stagione sarà necessario prendere una decisione definitiva. In realtà, però, una trattativa era già stata più ben impostata nel corso della fine dell'anno passato, per poi bloccarsi in quel dicembre.

Successivamente, nel mercato di gennaio la Roma si era fatta avanti con un’offerta da 8 milioni più 2 di bonus, ma la Fiorentina ha richiesto almeno 15 milioni per avviare una negoziazione concreta, chiudendo di fatto la porta. In precedenza si era mosso anche il Napoli, senza però andare oltre un semplice interesse. Nei prossimi mesi, la situazione sarà, dunque, destinata a entrare nuovamente nel vivo e solo in quel momento si capirà se il futuro del giovane terzino italiano sarà ancora legato alla Fiorentina oppure no.