Calafiori su Bove: "Abita nel mio palazzo, è sereno e ha voglia di spaccare il mondo"

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Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal e della nazionale italiana, ha rilasciato una lunga intervista a SportWeek nel corso della quale ha parlato anche del rapporto con Edoardo Bove, ex giocatore viola ripartito dalla Championship inglese con il Watford dopo il problema al cuore della scorsa stagione: "Abitiamo nello stesso palazzo. I centri sportivi di Arsenal e Watford sono adiacenti, quindi Edo ha cercato casa nella mia stessa zona. Credo sia destino: una vita insieme nelle giovanili della Roma, ora vicini di casa a Londra.

Qualche giorno fa l’ho abbracciato e ho toccato il defibrillatore sottocutaneo, mi ha fatto un po’ strano. Invece, lui è sereno e ha voglia di spaccare il mondo. Sono contento per Edo".