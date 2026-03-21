Fiorentina, il 28 marzo allenamento a porte aperte al Viola Park: le info
Attraverso un comunicato sui propri profili ufficiali "ACF Fiorentina informa che sabato 28 marzo, alle ore 15:00, presso lo stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park, si svolgerà una seduta di allenamento a porte aperte della Prima Squadra maschile. Gli ingressi saranno regolati con accesso libero fino ad esaurimento posti, previa prenotazione sul sito ufficiale a questo link (apertura lunedì 23 marzo dalle ore 12) https://ticketing.acffiorentina.com/index.php. Per chi raggiungerà il Rocco B.
Commisso Viola Park in auto sarà a disposizione il nuovo parcheggio scambiatore che dà accesso diretto alla Biglietteria. L’ ingresso sarà consentito a partire dalle ore 14:00. Per motivi di sicurezza non sarà consentito l’accesso a contenitori di vetro, animali e quant'altro previsto dal regolamento consultabile sui canali ufficiali della Fiorentina".
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