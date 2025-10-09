Nazionale, terzo giorno tra sedute video e lavoro sul campo

Nazionale, terzo giorno tra sedute video e lavoro sul campo
Oggi alle 19:15News
di Redazione FV

Si è concluso il terzo giorno di ritiro della Nazionale italiana, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, in preparazione della gara di qualificazione al Mondiale contro l’Estonia di sabato 11 ottobre (calcio d’inizio 20:45 ora italiana). 
Gli Azzurri, dopo una riunione tecnica con video analisi in mattinata, si sono allenati regolarmente nel pomeriggio sotto la guida del CT Gennaro Gattuso. 
Domani è previsto allenamento con inizio alle ore 10 poi nel pomeriggio la squadra partirà per Tallin.