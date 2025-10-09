Italia U21, il Ct Baldini elogia i suoi: "Questi ragazzi mi stupiscono ogni giorno"

vedi letture

Alla vigilia della sfida contro la Svezia in programma domani alle ore 18.15 al Dino Manuzzi di Cesena, il commissario tecnico dell’Italia Under 21, Silvio Baldini, ha parlato così dei suoi ragazzi: "Questi giovani continuano a stupirmi. Un mese fa avevo intravisto un gruppo forte, unito, pieno di motivazione e talento; in questi giorni mi hanno impressionato per l’intensità degli allenamenti, per il desiderio di stare insieme, di lavorare, di scherzare e condividere momenti. Tutto ciò riempie il cuore".

A proposito del match con la Svezia, il tecnico ha detto: "Non ignoro l’avversario, preparo le sedute anche in base a chi ci troveremo davanti, ma metto in secondo piano queste valutazioni. Ciò che conta è che i nostri ragazzi scendano in campo liberi di esprimere il loro talento. Sono giovani, hanno energie, se sanno correre siamo già a metà dell’opera. Con le loro qualità, l’unico timore deve essere quello verso sé stessi. Devono vivere la gara come se stessero andando al campetto con gli amici".

E sulle scelte di formazione: "L’unico fastidio è decidere chi mandare in tribuna, perché nessuno lo meriterebbe. Domani dovrò scegliere i venti che giocheranno … per me saranno cinque i nomi da escludere, e davvero mi trovo in difficoltà. Dal punto di vista umano, quando tutti vogliono dare il loro contributo, mi sento in imbarazzo. Non è mai semplice, a volte si rischia di dire bugie. Purtroppo è un torto verso chi non parte dall’inizio. Andremo con coraggio, cercando di togliere tempo e spazio all’avversario. Sono parole semplici, ma racchiudono il senso della certezza di sé. È molto impegnativo. Devono giocare liberi, per inseguire sogni e obiettivi". Poi Baldini si è espresso molto positivamente su Tommaso Berti, centrocampista del Cesena passato anche nelle giovanili della Fiorentina: "È uno che dà disponibilità, accetta ogni sfida. In questa partita potrebbe trovare spazio. È giusto che, davanti al suo pubblico, abbia l’opportunità".