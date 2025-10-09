90' per Dzeko, panchina per Pongracic: la serata dei viola in Nazionale
Nella serata di qualificazioni mondiali europee la Bosnia vince ma perde il primo posto, complice la valanga di reti con cui l'Austria travolge il San Marino (10-0 il risultato finale). Sempre in campo Edin Dzeko, buon protagonista, anche senza segnare, nel 2-1 di San Marino, mentre per l'altro bosniaco della Fiorentina, Eman Kospo, c'è spazio soltanto in tribuna. Bosnia che sale a quota 15 nel gruppo H, Austria a pari punti ma con una differenza reti migliore (+17, rispetto a +9 di Dzeko e compagni).
Neanche un minuto in campo invece per Marin Pongracic, che ha assistito dalla panchina allo 0-0 della sua Croazia sul campo della Repubblica Ceca - croati che salgono a braccetto coi cechi a quota 13, primi nel gruppo L e con una differenza reti di +16 che li porta per adesso al primo posto. I prossimi impegni saranno domenica: Malta-Bosnia (ore 19) e Croazia-Gibilterra (ore 20.45).
