Fiorentina, Dodo e Fazzini verso il recupero, ci prova anche Sohm

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 20:00
Redazione FV

La Fiorentina si è allenata in mattinata, ovviamente senza i 10 giocatori impegnati in Nazionale e senza i 4 infortunati. Oltre al lungodegente Lamptey si sono infatti allenati a parte anche Dodo, Fazzini e Sohm. I primi due sono sulla via del recupero visto che gli infortuni con la Roma non sono stati particolarmente gravi e la sosta permetterà di tornare a disposizione; anche per Sohm il recupero dalla fascite prosegue, ma meno velocemente dei due compagni.