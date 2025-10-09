Fiorentina, Dodo e Fazzini verso il recupero, ci prova anche Sohm
FirenzeViola.it
La Fiorentina si è allenata in mattinata, ovviamente senza i 10 giocatori impegnati in Nazionale e senza i 4 infortunati. Oltre al lungodegente Lamptey si sono infatti allenati a parte anche Dodo, Fazzini e Sohm. I primi due sono sulla via del recupero visto che gli infortuni con la Roma non sono stati particolarmente gravi e la sosta permetterà di tornare a disposizione; anche per Sohm il recupero dalla fascite prosegue, ma meno velocemente dei due compagni.
Dagli inviatiPardo: "La Fiorentina sta deludendo ma Pioli è di buon livello e non credo sia diventato bollito dal nulla"
Il sogno Champions e una realtà che si chiama salvezza, ma per Rocco è tutto "ok ok ok"di Stefano Prizio
2 La classifica va messa subito in sicurezza, tanto l'Europa via campionato è durissima. Restano Conference e Coppa Italia...
Dagli inviatiCristiano Lucarelli su Kean: "Con Piccoli? Lui è compatibile con tutti. Importante che si sia sbloccato"
Lorenzo Di BenedettoLa situazione è preoccupante, e non poco. La Fiorentina è prigioniera del suo stesso sistema di gioco e cambiare sarà impossibile. Non pensare a neanche un esterno d'attacco è stato un errore enorme. E adesso Pioli dimostri di valere 9 milioni
Angelo GiorgettiLa Curva non fa più sconti, isolarsi nel Viola Park è inutile. Niente panico, ma la frustrazione di Firenze sta rompendo gli argini. Gli errori del passato presentano il conto: dallo scouting alla lista dei procuratori, i dubbi sono tanti
Mario TeneraniViola sconfitti nella partita migliore, è il segnale che preoccupa di più... Kean e Fazzini la speranza, Gud un fantasma. Pioli non è in discussione, il club è con lui. La società si esprima: sul momento e su Pradè
