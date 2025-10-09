Kean su instagram: "Obiettivi chiari da raggiungere a ogni costo"
Dal ritiro di Coverciano Moise Kean continua a prepararsi per la doppia sfida contro Estonia e Israele ma nel frattempo lancia un messaggio sui social: "Il problema che le persone hanno con me è che le vedo chiaramente. Siate grati per il bene e per il male. Negli alti e bassi, non permetterò a nessuno di fermarmi.
Ho degli obiettivi che mi sono prefissato e devo raggiungerli a qualunque costo. Dio è grande!” ha scritto il centravanti della Fiorentina e della Nazionale in una storia pubblicata sul proprio profilo instagram. Una frase motivazionale tipica dei social e soprattutto dei profili gestiti da calciatori come KMB, che testimonia comunque come gli obiettivi per il classe 2000 siano chiari, a iniziare dalla volontà di portare la sua Nazionale ai Mondiali.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati