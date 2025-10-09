Social Kean su instagram: "Obiettivi chiari da raggiungere a ogni costo"

Dal ritiro di Coverciano Moise Kean continua a prepararsi per la doppia sfida contro Estonia e Israele ma nel frattempo lancia un messaggio sui social: "Il problema che le persone hanno con me è che le vedo chiaramente. Siate grati per il bene e per il male. Negli alti e bassi, non permetterò a nessuno di fermarmi.

Ho degli obiettivi che mi sono prefissato e devo raggiungerli a qualunque costo. Dio è grande!” ha scritto il centravanti della Fiorentina e della Nazionale in una storia pubblicata sul proprio profilo instagram. Una frase motivazionale tipica dei social e soprattutto dei profili gestiti da calciatori come KMB, che testimonia comunque come gli obiettivi per il classe 2000 siano chiari, a iniziare dalla volontà di portare la sua Nazionale ai Mondiali.