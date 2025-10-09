Mondiali U20, l'Italia si gioca il passaggio ai quarti con gli Usa: le formazioni

Mondiali U20, l'Italia si gioca il passaggio ai quarti con gli Usa: le formazioniFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 21:20News
di Redazione FV

Ci sono degli azzurri che al Mondiale ci sono già e che giocano questa sera per accedere ai quarti. Si tratta dell’Italia Under 20 impegnata ai mondiali di categoria in Cile, che alle 21.30 orario italiano affronterà gli Stati Uniti, che hanno dominato il proprio girone. Rispetto alla partita con l’Argentina, sono quattro le modifiche apportate da Nunziata: in mediana entrano Mannini e Cama in luogo di Berretta e Benjamin; mentre in attacco Mosconi e Iddrissou sostituiscono Liberali.

Di seguito le formazioni ufficiali (gara allo stadio “El Teniente” di Rancagua):

STATI UNITI (4-3-3): Beaudry; Westfield, Kohler, Wynder, Norris; Cremaschi, Raines, Tsakiris; Campbell, Habroune, Gozo.
A disposizione: Baker-Whiting, Beavers, Bombino, Brennan, Cobb, Corcoran, Ferree, Miller, Soma, Zambrano.
Allenatore: Mitrovic.

ITALIA (3-4-3): Seghetti; Verde, Corradi, Natali; Idele, Mannini, Riccio, Cama; Mosconi, Okoro, Iddrissou.
A disposizione: Benjamin, Berretta, Konate, Liberali, Nunziante, Romano, Sala, Sardo, Siviero.
Allenatore: Nunziata.