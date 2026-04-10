Nazionale in campo a giugno, Silvio Baldini in panchina per le due gare previste

Nazionale in campo a giugno, Silvio Baldini in panchina per le due gare previsteFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:12News
di Redazione FV

Tornerà in campo tra poco meno di due mesi la Nazionale, che mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 20.45) sarà di scena al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. A guidare gli Azzurri, dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso, in occasione delle due gare sarà il tecnico della Nazionale Under 21 Silvio Baldini, che sarà coadiuvato dal suo staff.