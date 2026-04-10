Ufficiale Spalletti e la Juventus annunciano il rinnovo con un discorso alla squadra

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Il rinnovo di Luciano Spalletti con la Juventus, fino al 2028, era già trapelato ma il tecnico di Certaldo e il club hanno voluto ufficializzarlo in maniera originale: con un discorso alla squadra fatto dall'allenatore che annuncia appunto la novità a favore di immagini poi postate sui social.

"Quando sono arrivato sette mesi fa mi hanno proposto questo contratto per conoscerci un po' e poi decidere a fine anno se continuare o meno in base a quello che avevamo fatto - le parole dell'allenatore ai suoi giocatori- Io ho accettato senza nessuna esitazione, perché volevo rendermi conto di cosa fosse la Juventus da dentro e di rendermi conto di cosa foste voi perché ero rimasto impressionato da quello che avevo visto da fuori, avevo voglia quindi di entrare nello spogliatoio ed allenarvi. Era facile immaginarsi la grandezza della Juventus e la sua idea futurista, più difficile era trovare un gruppo bello e di ragazzi uniti come voi, come se foste tutti dentro la stessa maglia. Ogni volta che vedo voi vedo la Juve, per cui ho ritenuto più importante prima di tutto dire a voi che abbiamo deciso di prolungare questo contratto per altri due anni".