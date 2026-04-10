Ligue1, Richard nuovo presidente dell'Olympique Marsiglia: è l'ex n.1 di Orange

Ligue1, Richard nuovo presidente dell'Olympique Marsiglia: è l'ex n.1 di Orange
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Oggi alle 14:05News
di Redazione FV
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(ANSA) - PARIGI, 10 APR - L'ex amministratore delegato del colosso francese delle telecomunicazioni Orange, Stéphane Richard, è stato nominato presidente dell'Olympique Marsiglia: è quanto annunciato oggi in conferenza stampa. Il manager di 64 anni è stato presidente di Orange dal 2011 al 2022, ma anche direttore di gabinetto degli ex ministri Jean-Louis Borloo e di Christine Lagarde al ministero dell'Economia di Parigi. Richard prende il posto di Pablo Longoria, allontanato dalla presidenza del club a febbraio, dopo cinque anni al comando.

Dopo Jacques-Henri Eyraud e lo stesso Longoria, l'alto funzionario francese diventa dunque il terzo presidente dell'era Frank McCourt, l'uomo d'affari che ha acquistato lo storico club calcistico marsigliese nel 2016. (ANSA).