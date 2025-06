Nations League, formazioni ufficiali di Spagna-Francia: Yamal contro Mbappè

Tocca a Spagna e Francia chiudere il cerchio delle Final Four di Nations League. Stasera si scoprirà chi raggiungerà il Portogallo nella finalissima della competizione internazionale. Per la sfida, il CT delle Furie Rosse De La Fuente non rinuncia a Yamal dal primo minuto, nel tridente con Nico Wiliams e Oyarzabal. In difesa ecco l'ex Juventus Huijsen insieme a Le Normand, in panchina il milanista Morata. Lato Francia, Deschamps lascia in panchina i due interisti Pavard e Thuram, dentro il vincitore della Champions League Dembélé insieme al compagno del PSG Doué, in avanti spazio a Mbappé. A centrocampo ecco l'ex Juventus Rabiot titolare.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.

A disposizione: Raya, Remiro, Cubarsi, Vivian, Morata, Fabian Ruiz, Gavi, Olmo, Mingueza, Pino, Alex Baena, Grimaldo, Isco, Fermin Lopez, Samu Omorodion. Allenatore: Luis de La Fuente.

Francia (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Konaté, Lenglet, Theo Hernandez; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué, Mbappé.

A diposizione: Samba, Chevalier, Pavard, Digne, Badé, Guendouzi, Tchouameni, Marcus Thuram, Kolo Muani, Gusto, Zaire-Emery, Barcola, Lucas Hernandez, Cherki. Allenatore: Didier Descamps.